ريم شقيقة أصالة:هي ليست إلا "غصناً مسموماً" تفرّع من هذه الشجرة العظيمة

لا تزال الفنانة ريم نصري شقيقة الفنانة أصالة على موقفها المعادي لشقيقتها، إذ أنها ما أن سمعت بخبر توقيفها في بيروت وحجز جواز سفرها من قبل السلطات اللبنانية، حتى كتبت على صفحتها الخاصة على التعليق رسالة وصفتها بالعاجلة جاء فيها : "بحب قول لكل متشدق علاك وعلاك تحتا مية خط ممن يقول (العرق دسّاس) بأنني لست من شجرة جذورها أصالة نصري، بل أنا وبكل فخر وثقة من جذور شجرة الفنان العصامي الشريف الوطني بامتياز مصطفى نصري الذي تغنى بحب الوطن وحب القائد الأب الخالد سيدي حافظ الأسد، وأصالة نصري ليست إلا غصن مسموم تفرع من هذه الشجرة العظيمة".

وبعد حل قضية أصالة وإعادة جواز سفرها إليها وإنهاء القضية، التزمت ريم الصمت وامتنعت عن التعليق.