عاريات يقتحمن منزل كيانو ريفز

في حادثة غريبة من نوعها، اقتحمت امرأتان منزل الممثل الأمريكي الوسيم Keanu Reeves في هوليوود، في غضون ثلاثة أيّام.

وفي التفاصيل أنّه في الـ 12 من الشهر الجاري، اتصل الممثل في الساعات الأولى من الصباح بالشرطة لإبلاغها بوجود امرأة في مكتبة منزله.

وذكر ضابط في شرطة لوس أنجلوس أنّ المرأة كانت تتصرف بطريقة غريبة، وقد تمّ نقلها إلى مرفق طبي لتقييم حالتها.

وبعد مرور ثلاثة أيام فقط، اقتحمت امرأة أخرى منزل Reeves ، وهي عارية، حيث اغتسلت في حمام السباحة الخاصّ بالنجم، ما استدعى الاتصال بالشرطة، التي أرسلت المرأة الثانية إلى مستشفى لتقييم حالتها العقلية.

يُذكر أنّ النجم Keanu Reeves لم يعلّق أبداً على هذا الاقتحام الغريب الذي تعرّض له منزله.