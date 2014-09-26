هكذا ردّت أصالة على ما حصل معها في مطار بيروت

مساء أمس انتظر كثيرون إطلالة أصالة في برنامج "ستار اكاديمي" ليسمعوا منها تفاصيل ما حصل معها في مطار بيروت منها شخصياً، بعيداً عن تأويلات الإعلام، ليفاجئوا برسائل قصيرة أرسلتها محطة LBCI على هواتفهم، تنبؤهم أن الفنانة ستظهر في نشرة الأخبار لتدلي بتصريح.

انتظر المشاهدون التصريح، فكان أن النجمة سعيدة بحلولها ضيفة على البرنامج، وأنها ستحاول إعطاء الطلاب طاقة إيجابية، واكتفت أصالة بهذا التصريح فاعتقد كثيرون أيضاً أن الفنانة تخبىء تصريحها للبرنامج، الذي دفع تكاليف إقامتها في لبنان وسفرها من القاهرة وحلولها ضيفة، مقابل إطلالة مثيرة للجدل بعد ما حصل في مطار بيروت، لكن النجمة تصرفت وكأن شيئاً لم يكن، فاضطر المشاهدون إلى الاستماع إلى نشاز بعض الطلاب مرغمين، كي يحظوا بتصريح اعتقدوا أن النجمة خبأته إلى نهاية الحلقة، لكن أملهم خاب، ولم يسمعوا من النجمة سوى أغنية "بحبك يا لبنان ... بمطارك بحبك" لتسكت أصالة عن الكلام المباح، ولتحقق المحطة أعلى نسبة مشاهدة منذ انطلاق "ستار أكاديمي" هذا العام.

أصالة عائدة إلى بيروت

البرايم الثالث شهد تطوراً واضحاً في أداء جميع الطلاب، لاسيما على صعيد الصوت الذي فاجأ الحضور. فكان ناجحاً بكل المقاييس وأضافت عليه أصالة المزيد من الإثارة رغم خيبة أمل الجمهور، من صمتها عن تصريح انتظروه طوال اليومين الماضيين.

"سيدتي نت" علمت من مصدر موثوق، أنّ هذه الزيارة لأصالة لن تكون الأخيرة، وأنها عائدة إلى بيروت بعد عيد الأضحى في زيارة خاصة.

حضور كثيف

وفي العودة إلى البرنامج، جمهور الستوديو كان كثيفاً بالنسبة للبرايمات السابقة، لاسيما جمهور المشترك اللبناني علي شداد الذي وأتى لتشجيعه كونه يقف في دائرة الخطر. ولوحظ وجود يافطة بين الجمهور ترحب بأصالة وكتب عليها "أصالة...الأصالة وحده الإسم يكفي"، وأشاد الكثيرون بصوتها الجميل والمميز وبأنها مطربة بكل ما للكلمة من معنى.

أما جمهور البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي فقد أبدى إعجابه بالبرايم الثالث، ولمس تطورً واضحاً في أداء الطلاب، ووقف الجمهور بأكثريته مع إطلالة أصالة التي وصفها بأنها امرأة قوية تحدث كل الظروف وغنت. إلا أن الجمهور المصري استغرب كيف صوّت بعض الطلاب المصريين ضد المشترك المصري محمد حسين، ما أدى إلى مغادرته البرنامج لتحسم النتيجة لصالح اللبناني علي شداد.

حضر عدد كبير من الشخصيات التي أتت لثمثل السفارة المصرية في لبنان، وتدعم المشتركين المصريين، فيما غابت بافي سفارات الدول الأخرى مع ملاحظة حضور أهالي واقرباء الطلاب اللبنانيين فقط في الستوديو، حيث المنافسة احتمدت بين جمهور علي وإيلي وليليا وريتا.

وفي ختام البرايم الثالث من "ستار اكاديمي 10"، خرج الطالب المصري محمد حسين بعد حصوله على 29.09 % من تصويت الجمهور، مقابل 38.59 % لعبد السلام الزايد من الكويت، و32.32% لعلي شداد من لبنان. أما تصويت الطلاّب، فأنقذ علي بتسعة أصوات مقابل 4 لمحمّد.

مفاجأة للبرنامج

بعد أن عوّد الجمهور برنامجه على تقديم المفاجآت على مدار 10 سنوات، كانت مفاجأة للبرنامج قدمها موقع "تويتر" له وهي استخدام الـ"Twitter Mirror" أي مرآة تويتر، وكانت أولى الصور لمقدمة البرنامج هيلدا خليفة التي التقطت سيلفي على المسرح والجمهور الكبير خلفها، أما أصالة فالتقطت السيلفي وكواليس ستار أكاديمي خلفها.

في الباحة الخارجية للحفل، انتظر معجبو الفنانة أصالة خروجها عسى أن يلتقطوا معها صورة، إلا أنّ أمن البرنامج منع وصول أي أحد إليها. وعلم "سيدتي نت" أنّ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من المرجح أن تكون ضيفة البرايم المقبل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"