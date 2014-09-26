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عودة سواريز لقائمة أوروجواي في وديتي السعودية وعمان

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عودة سواريز لقائمة أوروجواي في وديتي السعودية وعمان عودة سواريز لقائمة أوروجواي في وديتي السعودية وعمان

مونتفيديو(إفي): غاب دييجو فورلان ودييجو لوجانو عن القائمة التي يخوض بها المدير الفني للمنتخب الأوروجوائي أوسكار واشنطن تاباريز مباراتي السعودية وعمان الوديتين، والتي ينضم لها مجددا مهاجم برشلونة لويس سواريز.

وسيكون بمقدور مهاجم برشلونة، الذي غاب عن مباراتي اليابان وكوريا الجنوبية مطلع الشهر الجاري بسبب العقوبة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد عض الإيطالي جيورجي كيليني في المونديال، المشاركة في اللقائين بعد استثناء اللقاءات الودية من العقوبة.

ومثلما حدث في اللقائين الوديين الأخيرين للسيليستي أمام اليابان كوريا الجنوبية، غاب عن القائمة فورلان، أفضل لاعب في مونديال جنوب أفريقيا 2010 والمحترف في صفوف أوساكا الياباني، ولوجانو قائد الفريق الذي خاض منافسات مونديال 2014.

وأكد تاباريز مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين لعبوا مع للمرة الأولى في مواجهة اليابان وكوريا الجنوبية، والذين قدموا أداء جيدا، مثل ماتياس كوروخو وخيورخيان دي اراسكايتا وأليخاندرو سيلفا.

وتبرز من بين المستجدات التي طرأت على القائمة استدعاء دييجو أريسميندي وغياب سباستيان كواتيس.

ومن المقرر أن تواجه أوروجواي السعودية في جدة العاشر من الشهر المقبل، قبل تلعب أمام عمان في محافظة البريمي في 13 من الشهر ذاته.

وشملت القائمة كلا من: في حراسة المرمى: فرناندو موسليرا (جلطه سراي التركي) ومارتين سيلفا (فاسكو دا جاما البرازيلي) ورودريجو مونيوز (لأيبرتاد الباراجوائي) ومارتين كامبانيا (ديفنسور سبورتينج الأوروجوائي).

الدفاع: ماكسيميليانو بيريرا (بنفيكا البرتغالي) وماتياس أجيريجاراي (استوديانتس ديلا بلاتا الأرجنتيني) وأليخاندرو سيلفا (بينارول الأوروجوائي) وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد الإسباني) وايميليانو فيلاسكيز (خيتافي الإسباني) ودييجو جودين (أتلتيكو مدريد الإسباني) وجاستون سيلفا (تورينو الإيطالي) ومارتين كاسيريس (يوفنتوس الإيطالي) وألفارو بيريرا (سان بابلو البرازيلي).

خط الوسط: ايخيديو أريفالو ريوس (تيجريس المكسيكي) ووالتر جراجانو (نابولي الإيطالي) ودييجو أريسميندي (ناسيونال الأوروجوائي) ومارتياس كوروخو (أونيبرسيداد التشيلي) وكاميلو مايادا (دانوبيو الأوروجوائي) وجاستون راميريز (هال سيتي الإنجليزي) ونيكولاس لوديرو (كورينثيانز البرازيلي) وخيورخيان دي اراسكايتا (ديفينسور سبورتينج الأوروجوائي) وكريستيان رودريجز (أتلتيكو مدريد الإسباني) وخورخي رودريجز (بنيارول الأوروجوائي).

الهجوم: دييجو رولان (باردو الفرنسي) وجوناثان رودريجز (بنيارول الأوورجوائي) وكريستيان ستواني (اسبانيول الإسباني) واديسون كافاني (باريس سان جيرمان) ولويس سواريز (برشلونة الإسباني) وابيل هرناندز (هال سيتي الإنجليزي).

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