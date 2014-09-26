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مدرب فالنسيا: ترتيب الليجا الحالي ليس حاسما

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مدرب فالنسيا: ترتيب الليجا الحالي ليس حاسما مدرب فالنسيا: ترتيب الليجا الحالي ليس حاسما

فالنسيا (إفي): صرح البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو مدرب فريق فالنسيا الإسباني بأن ترتيب الليجا الحالي، الذي صعد فريقه إلى صدارته أمس بعد الفوز على كوردوبا بثلاثية نظيفة، لا يعد حاسما لأن البطولة لا تزال في بدايتها.

وفي تصريحات صحفية قال نونو إن صدارة الليجا أمر جيد ولكن البطولة ما زالت في بدايتها "من الرائع أن يستمتع الناس ولكننا نفكر في تطوير أنفسنا كفريق".

وأعرب المدرب عن شعوره بالفخر إزاء ما حققه فريقه حتى الآن، ولكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة الالتزام تجاه مواصلة العمل "فأنا لم أشعر بنشوة الانتصار".

كما أوضح: "أهم شيء هو أن يشعر المشجعون بأن فريقهم سيبذل قصارى جهده"، مبرزا أنه ذكر لاعبي فريقه بضرورة تقديم أفضل أداء لهم أمام ريال سوسييداد خلال المباراة التي ستجمع بينهما بعد غد الأحد في الجولة السادسة من الليجا.

ونجح فالنسيا أمس في اعتلاء صدارة الليجا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الوصافة.

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