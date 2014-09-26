الدعوة السلفية: المشروع الإيراني الصفوى يهدف للسيطرة على العالم الإسلامى

أقامت الدعوة السلفية بالفيوم لقاءاً دعويا حول المخطط الرافضي حقيقته وسبل مواجهته والذي حاضر فيه الشيخ عادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية والمتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية .

أكد نصر – خلال اللقاء – أن حقيقة المشروع الإيراني الصفوى يهدف إلى السيطرة على العالم الإسلامي والتحالف مع أعداء الإسلام كما رأينا فى العراق وكيف تحالف الروافض مع الأمريكان وكانوا معهم جنباً إلى جنب لإسقاط الدولة وقتل أهل السنة.

وبين ، أن المخطط عبارة عن خطة خمسينية مدتها 50 عاما تمر بـ 5 مراحل كل مرحلة 10 سنين تبدأ بمرحلة التأسيس والاختراق وتنتهي بإثارة الفوضى وإسقاط الدولة والسيطرة عليها ومن ثما يتمكن الروافض من السيطرة على العالم الإسلامي وتقسيمه مع أعداء الأمة فينتهي الأمر إلى إقامة إمبراطورية فارس والهلال الشيعي وإقامة إسرائيل الكبرى وهذا ما نشرته بعض الوثائق وتحقق على الأرض كما رأينا فى اليمن .

وتابع نصر أن كل ذلك يحدث باسم تصدير الثورات ونصرة المستضعفين وغيرها من الشعارات البراقة والكاذبة كإدعاء العداوة مع الأمريكان واليهود وهو ما أثبت الواقع فى العراق كذبه ، وهذا المخطط ليس بجديد على الشيعة فتاريخهم مليء بالخيانات والتأمر على أهل الإسلام ، غير أن السذج والبسطاء تنطلي عليهم الأكاذيب .

كما أوضح “نصر” أنهم ماضون قدما فى مخططهم الشرير لا يشغلهم إلا الوصول إلى نهايته ، ولذلك على الأمة اليوم أن تنهض جميعا وتتكاتف لإفساد هذا المخطط وذلك بالتوعية والتعبئة لأبناء الأمة ليقفوا جميعا فى وجه هذا السيناريو الرهيب .

وذكر أن سبل المواجهة تتمثل فى عدة محاور ينبغي السير فيها لمواجهة المد الرافضي منها تحصين الأمة بتبصيرها بمعتقد أهل السنة والجماعة وبيان فضائل الصحابة رضوان الله عليهم مع بيان علاقتهم الحميمة والوطيدة التي كانت تربطهم بأهل بيت النبي”صلى الله عليه وسلم” خلاف ما يدعيه الروافض .

وبيان عقائد الروافض المنحرفة كإدعائهم تحريف القرآن والرجعة والبداء وتكفير الصحابة وغير ذلك من مساوئهم ، وكشف حقيقة الثورة الخمينية وعلاقتها الوطيدة مع الغرب واليهود والتي لم تعد خافية إلا على من أعمى الله بصيرته ، وكشف ما ارتكبه الروافض من جرائم وخيانات فى حق أهل الإسلام منذ نشأتهم إلى يومنا هذا ، وفضح مخططاتهم وبيان مسالكهم الخبيثة فى اختراق المجتمعات السنية وتغيير بنيتها السكانية بنشر التشيع والسيطرة عليها فى نهاية الأمر .

ونصح “نصر “بضرورة استشعار الخطر فى هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها أمتنا وأداء الواجب على أكمل وجه ، فأن لم نفعل فسيكون الثمن فادحاً .

وتابع إفشال المخططات وحماية البلدان والحفاظ على الدين لا يكون بالبكاء والعويل إنما يكون بالعمل والبذل والعطاء وفق المنهج الشرعي بعيدا عن الغلو والتفريط .