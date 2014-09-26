ميسي: سواريز يمنح برشلونة تنوعا في الأداء

/أ ش أ/ أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة الإسباني أن الفريق سيتمتع بمزيد من القوة وسيكون من الصعب التنبؤ بما يفعله بعد عودة الأورجواياني لويس سواريز للمشاركة في المباريات.

سواريز - الذي سجل هدفين للفريق الثاني لبرشونة بمباراة في منتصف الأسبوع - لن يتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية قبل يوم 25 أكتوبر تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي بسبب واقعة عض كيلليني مدافع إيطاليا فى مباراة الفريقين فى كأس العالم الاخيرة فى البرازيل.

وقال ميسى فى تصريحات لصحيفة (سبورت): "إن اختياره الحضور إلى هنا قادما من ليفربول امر خاص جدا، وسوف نكون به فريقا أقوى وسيكون لدينا مزيدا من التنوع فى الأداء".

وأضاف تعليقا على تعادل الفريق الأخير سلبيا امام ملقا وفقدانه أول نقطتين هذا الموسم "يجب أن نعود سريعا الى طريق الانتصارات فالاهداف كما هي لم تتغير وهي الفوز بالألقاب وتقديم كرة قدم جيدة وكنا قد اخفقنا فى الموسم الماضي عندما عجزنا عن القيام بذلك".