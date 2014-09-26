كم يتكلف مانشستر يونايتد لضم رونالدو من ريال مدريد؟

هل يعود كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد إلى أولد ترافورد مرة أخرى؟ وإن عاد .. فكم يتكلف مانشستر يونايتد للحصول على خدمات لاعبه السابق؟

الصحف الإنجليزية بدأت تحسب ما قد يخرج من خزينة مانشستر يونايتد من أجل ضم رونالدو.

صحيفة (جارديان) ذكرت أن يونايتد عليه أن يدفع 140 مليون جنيه استرليني، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى أن ريال مدريد ربما يوافق على رحيله.

كما أن هناك العديد من الأندية ترغب في ضمه من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة وفي مقدمتها تشيلسي، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

وكان رونالدو قد وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد بات بمقتضاه يتقاضى أغلى راتب في العالم.

وأكدت جارديان الأرقام التي يحصل عليها، إذ يحصل رونالدو على 21 مليون يورو في العام بما يساوي 16.4 مليون استرليني سنويا أو 315.384 ألف استرليني أسبوعيا.

كما أن ريال مدريد يدفع الضرائب الخاصة برونالدو والبالغة 52%، وبالتالي يكلف خزينة الملكي 34.1 مليون استرليني.

وفي إنجلترا، سيخضع لضريبة أصحاب الدخول المرتفعة والبالغة 45 %.

وتشير الصحيفة إلى أن 140 مليون استرليني سيكون رقم مناسب جدا لريال مدريد من أجل الاستغناء عن رونالدو، كما أن أجره الأساسي لن يقل عن 380 ألف استرليني بإجمالي 79 مليون جنيه استرليني خلال عقد مدته أربع سنوات.

ريال مدريد بالتأكيد يريد استعادة 80 مليون جنيه استرليني الذي دفعهم في صاروخ ماديرا قبل خمسة مواسم.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو ربما يتقاضى راتبا أسبوعيا بقيمة 400 ألف جنيه استرليني متخطيا واين روني صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي المقدر بـ300 ألف جنيه استرليني.