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محافظ القاهرة يحقق أمنية عجوز ويسلمها ثلاجة كهربائية حديثة بحلوان

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محافظ القاهرة يحقق أمنية عجوز ويسلمها ثلاجة كهربائية حديثة بحلوان محافظ القاهرة يحقق أمنية عجوز ويسلمها ثلاجة كهربائية حديثة بحلوان

استمع محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، لشكاوى وآراء واستفسارات عدد من الأهالي والمواطنين، أثناء الجولة الميدانية التى قام بأحياء المنطقة الجنوبية لتفقد سير أعمال التطوير ببعض المناطق العشوائية غير المخططة بحلوان، ومتابعة أداء رؤساء الأحياء في تنفيذ مهامهم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وخلال الجولة تصادف لقاء المحافظ مع إحدي المواطنات تدعى الحاجة بهية محمود سلامة في العقد السابع من عمرها ومقيمة بمنطقة عزبة الوالدة بوسط حلوان، كانت قد اخترقت صفوف حشد من المواطنين حول المحافظ لتهمس في أذنه بكلمات صادقة قائلة “نفسى قبل ما أموت يكون عندي تلاجة”.. وعلى الفور وعدها المحافظ بتحقيق أمنيتها، داعيا لها بطولة العمر ودوام الصحة.

وفى لفتة إنسانية صادقة.. أصدر المحافظ تعليماته بسرعة تلبية طلب الحاجة بهية وتوفير ثلاجة كهربائية حديثة لاستغلالها في أنشطتها المنزلية اليومية، وقام بتسليم الثلاجة لها بعد استضافتها وسط فرحة عارمة ومشاعر رضاء ارتسمت على ملامح الحاجة بهية من تحقيق أمنيتها البسيطة وحصولها على طلبها.
> أ ش أ

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