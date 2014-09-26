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ثوار “غريان” الليبية يعثرون على مقبرة جماعية بها 20 جثة جنوب طرابلس

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ثوار “غريان” الليبية يعثرون على مقبرة جماعية بها 20 جثة جنوب طرابلس ثوار “غريان” الليبية يعثرون على مقبرة جماعية بها 20 جثة جنوب طرابلس

عثر ثوار مدينة غريان الليبية على مقبرة جماعية بها 20 جثة مجهولة الهوية جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عادل الغرياني، مدير الإدارة السياسية لغرفة عمليات “ثوار ليبيا” في تصريح صحفي اليوم، “إن عناصر تابعة لسرايا ثوار غريان عثرت على مقبرة جماعية جنوب العاصمة طرابلس بها 20 جثة مجهولة الهوية مدفونة بإحدى ضواحي منطقة العزيزية بورشفانة أثناء تمشيط المنطقة”.

وناشد مدير الإدارة السياسية لغرفة ثوار ليبيا، منظمة الهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المساعدة في انتشال هذه الجثث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على أصحابها.

وكانت سرايا ثوار غريان التابعة لما يُعرف بعملية فجر ليبيا أعلنت قبل يومين سيطرتها على منطقتي العزيزية والسواني وصولاً إلى الزهراء التي يتمركز بها ثوار من طرابلس والزاوية وجنزور والقوة الوطنية المتحركة ، بعد معارك استمرت لأكثر من شهر بين قوات فجر ليبيا وما يعرف بجيش القبائل ورشفانة.

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