بروتوكول تعاون لتطوير عملية الانتاج الحيواني بمنطقة حظائر القابوطي ببورسعيد

اكد اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد بانة يهدف الي الي تحسين ورفع كفاءة الثروة الحيوانية داخل المحافظة مشيرا الي تقدم عددمن الشركات الايرلندية ببرنامج للمشاركة في تطوير اعمال التربية والانتاج الحيواني من حيث تحسين السلالات المنتجة وانتاج الالبان ذات كفاءة غذائية عالية وانشاء مركز لتجميع االالبان علي احدث التقنيات لمواجهة التطور العلمي في انتاج الالبان وتصنيعها .

وكان المحافظ قد استقبل المسئول عن معهد تطوير سلالات الابقار والتطوير التكنولوجي في المنتجات الحيوانية بايرلندا (مستر روي ) وذلك لما تتميز بة ايرالندا في الانتاج الحيواني علي مستوي العالم واشار بانة جاري اعداد بروتوكول بين الجانب الايرلندي ووزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد لتطوير عملية الانتاج الحيواني بمنطقة حظائر القابوطي الجديدة والاستفادة بامكانيات المشروع الجديد للمحافظة المقرر افتتاحة خلال الفترة المقبلة وهو مشروع الانتاج الحيواني والمجزر الالي.

واوضح المحافظ بانة سوف يتم التنسيق مع كلية الزراعة وكلية الطب البيطري لعمل تدريب عملي للطلاب داخل مزراع المواشي لاكسابهم المهارات والخبرات ومواكبة افضل الطرق للتربية وزيادة الانتاج ولفت المحافظ بانة هناك عدد كبير من الشباب داخل المحافظة يرغبون في اقامة مشاريع لتربية الماشية وسوف يتم تنظيم دورات تاهيلية لهم وتثقفية بانسب الطرق للتربية.

واشار بانة جاري العمل لانشاء مصنع للعليقة الخضراء في موسم الصيف وذلك لزيادة انتاجية اللبن الذي ينخفض في هذة الفترة نتيجة للحر الشديد حيث تعتبر افضل في الانتاج من العليقة الخضراء