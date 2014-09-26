طائرات سلاح الجو المصري ترافق السيسي بعد عودته من نيويورك

قالت رئاسة الجمهورية، الجمعة، إن عددًا من طائرات القوات الجوية المصرية رافق الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى عودته قادمًا من نيويورك، صباح الجمعة، وذلك منذ لحظة دخولها المجال الجوي المصري.

كان الرئيس السيسي قد عاد إلى أرض الوطن، صباح الأربعاء، قادما من نيويورك، بعد أن شارك في افتتاح أعمال الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى بيان مصر، كما شارك في أعمال قمة المناخ لعام 2014، وألقى خطابا باِسم المجموعة العربية.

كما تضمن نشاط الرئيس في نيويورك لقاءات مكثفة مع كبار قادة وزعماء العالم من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة الفكر وكبرى الشركات الأمريكية.