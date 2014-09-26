الكينوا مكوّن رئيس في حميات النجمات

انتشرت بذور الكينوا بشكل واسع، في الآونة الأخيرة، علماً أنها اكتُشفت منذ آلاف السنوات. واستطاعت أن تدخل إلى حميات أشهر نجمات هوليوود، مثل Angelina Jolie وMiranda Kerr وJennifer Aniston، علماً أن كوباً من الكينوا المطبوخة يوفّر 222 سعرة حرارية.

Low Cal Diet Clinic يطلع قارئات "سيدتي نت" على أبرز منافع الكينوا، وكيفيّة إدخالها الى وجباتك.

صحيح أنّ الكثيرين يعتقدون أنّ الكينوا تنتمي الى خانة الحبوب الكاملة، إلا أنها في الواقع تُعتبر أحد أنواع البذور، ويمكنك إعداها بنفس طريقة الأرز.

وتتعدّد منافعها الصحيّة، ولعلّ أهمها:

- تحتوي بذور الكينوا على كمّ مرتفع من البروتين، ما يجعلها مثالية للنباتيين.

_ توفّر 9 أحماض أمينية أساسيّة، ما يجعلها تنتمي إلى فئة البروتين الكامل، مقارنة بالحبوب الأخرى.

- تعدّ خالية من "الغلوتين" و"الكوليسترول".

- تزخر بمضادات الأكسدة.

- تعتبر مصدراً قيّما لبعض الدهون الداعمة للصحّة.

- تشكّل مصدراً جيداً للمنغنيز، والفوسفور، والنحاس، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، والزنك، والألياف الغذائيّة.

- تساعد على الشعور بالشبع لمدّة أطول.

ويمكنك إعداد الكينوا، كما تعدّين الأرز، وفق التالي:اغمريها بالماء، بمعدّل كوبين منه مقابل كلّ كوب منها، أو بمرق الخضر، ثم دعيها تغلي حتى تصبح ليّنة، أي لحوالي 15 دقيقة.

*كيف يمكن الاستمتاع ببذور الكينوا في أطباقك؟

• أضيفي الكينوا المطهوّة إلى أطباق السلطة.

• أضيفي المكسّرات والفاكهة إلى الكينوا المطهوّة، واستمتعي بمذاقها على وجبة الفطور.

• أضيفي الكينوا إلى حساء الخضر المفضّل لك.

• اطحني دقيق الكينوا، وأضيفيه إلى مكوّنات وصفة البسكويت، أو وصفة "المافين".

• استعيضي عن البرغل، في سلطة التبولة المفضّلة لأهل الشام، ببذور الكينوا.

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