ديكور خريفي لمنزلك العصري

من المعروف أن فصل الخريف مفضّل لمصوّري الطبيعة المحترفين، نظراً إلى ألوانه الجذّابة والمنعشة للنفس المنطلقة نحو مشاريع ثابتة جديدة...فما رأيك في أن تحوّلي ديكور منزلك إلى خريفي، من خلال الأفكار التالية، التي يطلعك عليها المهندس الاستشاري والمدير الإقليمي لشركة KA International في السعودية وائل شكري؟

ممّا لا شك فيه أن دمج الألوان الدافئة يشكّل أبرز ميزة لتصاميم الخريف.وتشمل هذه الألوان، على:

_ الأخضر الباهت، أي الدرجة اللونية من الأخضر المتمثّلة في نسبة الأصفر العالية فيها.

_ الرمادي الممزوج بالأخضر الفاتح والأصفر الهادئ.

_ البنّي الأحمر، الذي يُمزج أحياناً مع الرمادي الفاتح، بغية إضفاء المزيد من الغموض على التصميم.وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المزيج رائع في إبراز المزهريات، ووسائد "الصوفا"، كما أنّه يبثّ التآلف ما بين عناصر الديكور المختلفة.

*عناصر المنزل الخريفي

1- غرفة المعيشة

•تمتاز في الركن الخريفي بأثاثها المشغول من الخشب، أو المطلي بلون الخشب الطبيعي، بصورة تُحاكي خشب الجوز، بالإضافة إلى:

طابع "مودرن" يحلّ على "الصوفات"، التي يفضّل أن تتوزّع وفق شكل حرف اللام اللاتيني L، مع اختيار تلك المؤلّفة من مقاعد ثلاثة، ومن مقعدين في الغرفة كبيرة المساحة.

•تصميم فخم للمقعد المنفرد ذي الذراعين.

•أقمشة سادة معدّة من القطن الناعمة للصوفات الكبيرة، وأقمشة مرسومة أو منقوشة بأوراق الشجر للإكسسوارات المتمّمة مثل الستائر، وسائد الصوفا، المقاعد المنخفضة.

•وسائد مستطيلة الشكل محمّلة باللون الرمادي المتدرج، والممزوج بالبرتقالي الفاتح.

2-غرفة النوم

تمتاز غرف النوم في المنزل الخريفي بأناقتها، وجودة الخامات التي تصنعها، وفخامة "الإكسسوارات" الملحقة بها، وفق التالي:

•طرازها يسمّى بـــ"الرويال"، الذي يجمع ما بين حداثة "المودرن" والفخامة الكلاسيكيّة.

•سقفها مرتفع، ما يشي بالسعة، ويحيل إلى طابع القصور المميّز!

•أثاثها:سرير بتصميم "مودرن"، مغطى بأقمشة كلاسيكيّة منقوشة ومستوحاة من ألوان طبيعة الخريف، ومقعد بذراعين مشغول بصورة متناغمة مع تصميم ولون رأسية السرير، كما الستائر الكلاسيكيّة، بالإضافة إلى مقعد منخفض (بوف)، وقطعة صغيرة من السجّاد تُفرد في وسط هذه الغرفة.

3- "الإكسسوارات"

• صور بسيطة، ولوحات عن الطبيعة الخريفيّة متدرجة في أحجامها، موزّعة على الحائط.

• وسائد وبطانيات مرمية على الأريكة.

• مدفأة.

• آنيات معدّة من "السيراميك".

• زهور مجفّفة.

• أطباق من فاكهة الخريف على الطاولة، في غرفة المعيشة.

• مرآة دائرية، ذات إطار خشبي بنّي مستوحى من الطبيعة، مثبتة على جدار غرفة المعيشة، بغية الإيحاء بالفساحة.

• إضاءة خافتة تؤمنها مجموعة من الشموع في جوانب الغرفة، و"أباجورات" بقواعد خشبيّة بنيّة.

*أفكار خريفيّة لمنزلك

تضفي الأفكار التالية الأناقة على منزلك، وتطبعه بجوّ يحاكي الخريف:

_ تغيير ألوان الوسائد في غرفة المعيشة، إلى الأخضر، والأصفر، والرمادي، والبرتقالي الممزوج بالأصفر، ما يعبّر عن مشهد تساقط أوراق الشجر، الذي يُعرف به هذا الفصل.

_ انتقاء ألوان الخريف للستائر، مع تنسيق هذه الأخيرة وألوان مفارش الطاولات والوسائد.ويعدّ الأحمر والأصفر الأفضل للستائر والسجاد والمفارش، في هذا الإطار.

_ رمي البطانيّات الخفيفة الملوّنة على الأرائك، ووضع سلال "البامبو"، في غرفة المعيشة.

_ استخدام مناديل برتقالية للسفرة، وأطباق بيضاء، وتوزيع لوحات زيتيّة على الحائط، في ركن الطعام.

_ استعمال وحدات إضاءة لمّاعة تضفي وهجاً على المكان، حين تبدأ الشمس في المغيب.وكذلك، يحلو ديكور غرفة المعيشة، أو الشرفة المزجّجة، مع المصابيح الورقية المضاءة بالشموع، عند الرغبة في إطلالة رومانسيّة لها.

(ملاحظة:هذه الصور مقدّمة من الفرع الرئيسي من شركة KA International الكائن في الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد).

شاهدي أيضاً: