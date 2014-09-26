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12 أكتوبر الحكم في مطالبة أبناء بالحجر على والدهم

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12 أكتوبر الحكم في مطالبة أبناء بالحجر على والدهم 12 أكتوبر الحكم في مطالبة أبناء بالحجر على والدهم

حددت محكمة الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة برئاسة القاضي إبراهيم فرح، يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل للحكم في قضية حجر تقدم بها ثلاثة من الأبناء على «والدهم» المسن.

تفاصيل القضية تعود إلى وقت سابق من العام الجاري عندما تقدم ثلاثة أشقاء بدعوى قضائية لدى دائرة محاكم رأس الخيمة طالبوا من خلالها بالحجر على والدهم بسبب طعونة سنه والخوف في ظل ذلك من عدم مقدرته على إدارة ثرواته وممتلكاته بالشكل الصحيح ما قد يعرضها للضياع والهدر.

نظر

ونظرت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم رأس الخيمة في القضية بعدما أعلن الشقيقان الأول والثاني انسحابهما لإسباب شخصية فيما واصل شقيقهما الثالث عملية التقاضي وطالب المحكمة من خلال دفوعه بعرض والده على لجنة طبية مختصة تقوم بفحصه لبيان مدى قدراته العقلية والذهنية في إدارة شؤونه المالية. جلسة للاستماع لمرافعة متهم بالاتجار بـ 10 كيلوغرامات أفيون حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس برئاسة القاضي الدكتور محمد بن مفتاح الخاطري، وعضوية كل من القاضيين عارف حميدان الزعابي وبسام خليل، جلستها المقبلة للاستماع لمرافعة دفاع متهم بالحيازة والاتجار بـ 10 كيلوغرامات من الحشيش والأفيون.

وتعود تفاصيل القضية عندما استطاع رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة بشرطة رأس الخيمة، من ضبط المتهم «ع. م. أ» عربي الجنسية إثر تلقيها معلومات سرية مؤكدة تشير إلى حيازته 10 كيلوغرامات مخبأة تحت شجرة في أحد الشوارع العامة في رأس الخيمة.

وبعد إحراز المضبوطات وعرض المتهم للفحوصات الجنائية اللازمة، تم التحقيق معه وتحويله فيما بعد للنيابة العامة والمحكمة المختصة .

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