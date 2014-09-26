1032 مسجداً ومصلى لعيد الأضحى المبارك في الدولة

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف جاهزية جميع مصليات العيد على مستوى الدولة لاستقبال المصلين، مبيناً أن الهيئة حددت أسماء مصليات عيد الأضحى المبارك على مستوى الدولة وأسماء الخطباء ومواعيد الصلاة وفق توقيت كل منطقة، حيث بلغ عدد مصليات العيد والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك حوالي 1032 مسجداً ومصلى على مستوى الدولة ـ باستثناء مساجد إمارة دبي ـ منها 383 مسجداً ومصلى في أبو ظبي و184 في العين و106 مساجد ومصليات في المنطقة الغربية و109 في الشارقة و86 مصلى في عجمان و48 في الفجيرة و65 مصلى في رأس الخيمة و22 في أم القيوين و23 مصلى في خورفكان.

ورفع رئيس الهيئة خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى اخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، مشيداً بالدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تجدها الهيئة من قبل سموهم داعياً الله أن يمن على سموهم بموفور الصحة والعافية وأن يكافئهم خيراً على ما قدموه للإسلام والمسلمين والبشرية كافة.

وقال الدكتور الكعبي إن الهيئة قد أعدت مبكراً مصليات العيد وجهزتها بكامل ما تحتاجه من فرش وصيانة وهيأتها بصورة كاملة لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية للإدارات المختصة والتواصل مع مفتشي المساجد.

وتنشر «البيان» على موقعها الإلكتروني www.albayan.ae أسماء المساجد والمصليات والمناطق التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.