منفذ مزيد ينجز معاملات الحجاج في زمن قياسي

وفر منفذ مزيد البري خيماً مزودة بوسائل الراحة والخدمات الضرورية، وعبوات الماء والعصائر والتمر، لتخفيف مشقة على الحجاج المسافرين براً، فضلاً عن سرعة إنهاء وإنجاز معاملات سفرهم في دقائق معدودة.



> وقال المقدم محمد جميل سالم الوهيبي، رئيس قسم شرطة أمن منفذ مزيد؛ التابع لإدارة أمن المنافذ والمطارات؛ بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، إن المنفذ يعمل بكل طاقته لتسهيل إجراءات سفر الحجاج خلال زمن قياسي للحافلة الواحدة؛ أو المركبة وإنهاء الإجراءات والمغادرة إلى الأراضي المقدسة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى وجود إجراءات تنسيقية وتعاون كامل بين جميع الجهات العاملة بالمنفذ، شرطية أو مدنية، كما تمت زيادة عدد الكوادر البشرية لسرعة إنجاز المعاملات؛ وتقديم الخدمات الطارئة .



> وذكر أنه تم توزيع نشرات حول السلامة على الطريق، في إطار حملة "سلامتك"، التي تنفذها إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فضلاً عن توفير الإسعاف للتعامل مع الحالات المرضية الطارئة، من قبل فرق السلامة والطوارئ والدفاع المدني بالمنفذ.



> وأكد حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي؛ متمثلة في إدارة المنافذ والمطارات، بضرورة تفقد صلاحية اشتراطات السلامة في الحافلات، والتأكد من إجراء الصيانة اللازمة للحافلة قبل مغادرة الدولة، وأهمية واستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحافلة والأوراق الشخصية الثبوتية، والتأكد من صلاحية جواز السفر والإقامة للحجاج المغادرين.

ودعا الحجاج المسافرين عبر البر إلى أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، واتباع الإرشادات والتعليمات وعدم التجاوز لما يسببه ذلك من حوادث خطرة، خصوصاً لقائدي المركبات الخفيفة والذين يحملون معهم حقائب ولوازم السفر التي قد تكون ثقيلة على المركبة.