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السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا ويؤكدان على وقف إمداد الجماعات المسلحة بالمال والسلاح

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السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا ويؤكدان على وقف إمداد الجماعات المسلحة بالمال والسلاح السيسي يلتقي رئيس جنوب إفريقيا ويؤكدان على وقف إمداد الجماعات المسلحة بالمال والسلاح

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم  الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح ، التقى قبيل مغادرته نيويورك ، برئيس جمهورية جنوب إفريقيا جاكوب زوما .

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، خاصة التطورات في ليبيا ، حيث توافقت وجهات النظر حول خطورة الوضع وتداعياته السلبية على دول الجوار.

وأكد الجانبان على أهمية وقف إمدادات السلاح والمال إلى الجماعات المسلحة ، وكذا على أهمية العمل المشترك من خلال الاتحاد الافريقي حتى يتسنى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار ، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات بالنسبة للوضع في قطاع غزة ، حيث أعرب الرئيس زوما عن تقديره لدور في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والعمل على تثبيته ، فضلا عن اضطلاعها بالمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

ومن جانبه ، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التي تتخذها مصر لإدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة والتحضير لمؤتمر إعادة الإعمار ، وأعرب عن الأمل في نجاح المفاوضات بين الجانبين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا كذلك خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ، وأن يتم الإعداد الجيد بين وزارتي خارجية البلدين لزيارة رئيس جنوب إفريقيا القادمة إلى مصر.

أ ش أ

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