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ضبط 200 كيلو بانجو بالسويس قبل ترويجها خلال العيد

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ضبط 200 كيلو بانجو بالسويس قبل ترويجها خلال العيد ضبط 200 كيلو بانجو بالسويس قبل ترويجها خلال العيد

صورة أرشيفية

تمكنت قوات حرس الحدود وقوات الأمن، فجر اليوم الجمعة، من ضبط سيارة ملاكي بطريق السويس رأس صدر بداخلها 200 كيلو من نبات البانجو المخدر استعدادا لترويجها بعيد الأضحي.

وتلقي مسئولو قوات التأمين المتمركزة بنفق الشهيد أحمد حمدي اليوم، معلومة باستعداد تجار مواد مخدرة بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر سيارة بطريق السويس رأس صدر من اجل ترويجها على متعاطي المخدرات خلال عيد الأضحي.

وعلى الفور،  تم أخطار القوات ودوريات حرس الحدود المتمركزة بالنفق وبطريق السويس السخنة حيث تم تشديد عمليات الرقابة والتفتيش على القوات، وخلال عمليات التفتيش اشتبهت القوات باحد السيارات أثناء قدومها من سيناء وبتفتيشها تم العثور على عدد كبير من لفات البانجو تزن 200 كيلو .

وتم التحفظ على المضبوطات باحد المناطق العسكرية ، وجاري أخطار النيابة لتولي التحقيقات.

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