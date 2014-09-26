بالصور.. القوات الجوية ترافق طائرة السيسي خلال عودتها من نيويورك

قالت رئاسة الجمهورية، إن عددًا من طائرات القوات الجوية المصرية رافقت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ لحظة دخولها المجال الجوي المصري وحتى هبوطها أرض مطار القاهرة الدولي لدى عودة الرئيس، صباح اليوم الجمعة، من نيويورك بعد مشاركته فىالدورة الـ 69 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأوضحت الرئاسة – في بيان لها اليوم – أن الرئيس عاد إلى أرض الوطن، صباح اليوم الجمعة، قادمًا من نيويورك، بعد أن شارك في افتتاح أعمال الدور التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى بيان مصر، كما شارك في أعمال قمة المناخ لعام 2014، وألقى خطابًا باسم المجموعة العربية.

وتضمنت زيارة الرئيس في نيويورك لقاءات مكثفة مع كبار قادة وزعماء العالم من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى لقاءات مع قادة الفكر وكبرى الشركات الأمريكية.