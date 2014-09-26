الإسكان: فتح باب الحجز لمليون وحدة سكنية في 18 محافظة الأسبوع الحالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ان حجز الوحدات السكنية التى سيتم فتح باب الحجز لها الاسبوع الحالى فى 18 محافظة سيكون من خلال فروع بنك التعمير والاسكان وسيتم سداد 5 آﻻف جنيه، وقسط شهرى 480 جنيها بزيادة سنوية 7 % كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، بجانب منح المواطنين دعم للوحدة بقيمة 25 ألف جنيه.

وأوضح أن هذه الوحدات ستدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، بفائدة متناقصة 7 % وﻻ يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وقال المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى للإسكان الاجتماعى، أنه سيتم سداد 100 جنيها كمصاريف استعلام ﻻ ترد، ويتم سداده مع قيمة مقدم الحجز المقدرة ب 5 آﻻف جنيه، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن على الحساب الجارى رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير واﻹسكان.

وذكر حسن أن فروع بنك التعمير واﻹسكان التى سيتم سداد المقدمات على فروعها، كالتالى : القاهرة ( فرع مدينة العبور – سوق الجملة- مجمع البنوك) اﻹسماعيلية ( فرع اﻹسماعيلية – برج الثلاثينى أول طريق البلاجات)، القليوبية ( فرع بنها برج الصفا والمروة) ، الشرقية ( فرع الزقازيق أبراج الحرية)، الدقهلية ( فرع دمياط شارع سعد زغلول عمارة اﻷوقاف)، المنوفية ( فرع مدينة السادات – المنطقة اﻷولى)، كفر الشيخ ( فرع كفر الشيخ – شارع الجيش – عمارات اﻷوقاف) ، الغربية ( فرع مدينة دمياط الجديدة – المنطقة المركزية)، البحيرة ( فرع دمنهور شارع عبدالسلام الشاذلى) ، الفيوم ( فرع الفيوم – بندر الفيوم – تقسيم الحرية))، أسيوط ( فرع أسيوط شارع الجمهورية)، سوهاج ( فرع سوهاج طريق أسيوط سوهاج) ، قنا ( فرع قنا – ميدان مديرية اﻷمن )، اﻷقصر ( فرع اﻷقصر – شارع المحطة)، أسوان ( فرع أسوان – 9 شارع الكورنيش)، البحر اﻷحمر ( فرع الغردقة منطقة القرى السياحية)، الوادى الجديد ( فرع عمارات جاردينيا الهرم – شارع الهرم – الجيزة)، مطروح ( فرع قرية ماراقيا السياحية – السوق التجارية) .

وشدد حسن على أن المتقدم للوحدات يجب أن يكون من أبناء المحافظة أو مرتبط بها عملا أو إقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو عاملا بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، مشيرا إلى أنه بالنسبة ﻷصحاب المهن الحرة الذين ﻻ يستطيعون إثبات الدخل ، يمكنهم إحضار شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى.