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«حنفي»: صرف السلع التموينية من أي بقال تمويني أول أكتوبر

  • مصر
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أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سيكون من حق المواطن أن يصرف الحصص التموينية المخصصة له بقيمة الدعم من أي بقال تمويني أو مجمع إستهلاكي داخل محافظته، مشيرا الي أن هناك خطوات يتم دراستها حاليا بحيث يتم تعميم صرف السلع التموينية من أي بقال علي مستوي الجمهورية.

وأضاف أن هذا النظام سوف يؤدي الي قيام البقالين التموينيين إلي المنافسة مع بعضهم لجذب أكبر عدد من المواطنين لصرف السلع التموينية، من خلال تطوير محلاتهم وعرض أكبر قدر من السلع التموينية، وعدم البيع بأسعار أعلي من المقررة رسميا، وتقديم خدمة جيدة وحسن معاملة المواطنين.

وقال الوزير إنه أيضا بداية الشهر المقبل سيتم مد صرف السلع الغذائية المجانية مقابل ما يتم توفيره من الخبز من 5 أيام الي 10 أيام تبدأ من بداية الشهر التالي لصرف الخبز، وذلك تيسيرا علي المواطنين لعدم التزاحم أمام محلات البقالة التموينية خلال حصولهم علي هذه السلع، مؤكدا على أن محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط التي تم تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة خلال هذا الشهر، سوف يصرفون سلع غذائية مجانية مقابل توفيرهم للخبز بداية من الشهر القادم.

وأشار إلي أنه من المقرر تعميم منظومة بيع الخبز الجديدة عن طريق البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز علي كافة محافظات الجمهورية قبل نهاية هذا العام، حيث تم تطبيقها حاليا في 10 محافظات وحققت نجاحا كبيرا من حيث توفير الخبز للمواطنين بكميات كبيرة وجودة عالية وبدون طوابير، مشيرا الي أن المنافسة بين أصحاب المخابز المدعمة أدت الي قيام البعض منهم في مناطق عين شمس والوراق وبني سويف بإعطاء الخبز مجانا للمواطنين لجذب أكبر عدد منهم، والاكتفاء بالمقابل المادي الذي يحصلون عليه من الدولة مقابل رغيف الخبز

مشيرا الي أن هناك خط ساخن كول سنتر رقم 19280 لتلقي شكاوى المواطنين عن منظومة الخبز والسلع التموينية أو أي شكاوى أو إستفسارات أخري.

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