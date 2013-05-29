أول مجموعة أفلام متحركة طبية تعليمية ينتجها طلاب طب أسيوط

أنتج عدد من طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط أول مجموعة أفلام متحركة طبية تعليمية بتمويل من وزارة التعليم العالي وهى تعد السابقة الأولى من نوعها بين الجامعات المصرية.

وأضح أعضاء الفريق المكون من 30 طالب من كلية الطب أن الهدف من المشروع هو أن تكون الدراسة أكثر سهولة ومتعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بعد تحويل الأجزاء النظرية إلى رسوم متحركة لمساعدة الطلاب على تحقيق فهم واستيعاب أعلى.

ومن جهته قال الدكتور محمد مقبول المدرس بقسم جراحة التجميل والمشرف على المشروع لا يقتصرفائدته على كلية الطب ولكن يمتد إلى كليات أخرى مثل طب الأسنان ، والطب البيطرى، والصيدلة مشيرا إلى أن المشروع تم اختياره للفوز بدعم مالى من وزارة التعليم العالى فى مسابقة مشروعات المشاركة الطلابية فى مجال ضمان الجودة من بين 67 مشروع على مستوى الجمهورية ، واستغرق العمل على تنفيذه أكثر من تسعة أشهر.