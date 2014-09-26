نجلاء القاسمي تقدم أوراق اعتمادها سفيرة للدولة لدى البرتغال

قدمت الشيخة نجلاء محمد القاسمي للبروفيسور كافاكو سيلفا رئيس جمهورية البرتغال أوراق اعتمادها كسفيرة مفوضة وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرتغال.

ورحب الرئيس البرتغالي بالشيخة نجلاء القاسمي، وأعرب عن تمنياته لها بالتوفيق في مهامها كسفيرة لدولة الإمارات، مشيداً بما حققته الدولة من قفزة حضارية كبيرة خلال العقود الأخيرة في جميع المجالات بفضل القيادة السياسية الحكيمة وإرادة شعب الإمارات للنهوض بالوطن.

كما أعرب عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وأواصر الصداقة العميقة التي أصبحت تجمع الشعبين البرتغالي والإماراتي.

من جهتها، نقلت الشيخة نجلاء القاسمي للرئيس كافاكو سيلفا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.