أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عشرون جماعة معارضة سورية توقع اتفاقاً لمواجهة داعش والنظام السوري

Google+ Print
عشرون جماعة معارضة سورية توقع اتفاقاً لمواجهة داعش والنظام السوري عشرون جماعة معارضة سورية توقع اتفاقاً لمواجهة داعش والنظام السوري

بشار الأسد

أفادت محطة سي إن إن الاخبارية الأمريكية، أن أكثر من عشرين من قادة الجماعات السورية المسلحة، وقعوا اتفاقًا على الحدود التركية السورية يقضي بتوحيد جهودهم للقضاء على تنظيم داعش ومحاربة قوات النظام السوري في آن واحد.

قد تم توقيع الاتفاق الذي وصفته المحطة بانه تاريخي، برعاية عدد من العاملين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي ، واحدى المنظمات المعارضة السورية ومقرها واشنطن.

وأضافت المحطة في تقرير خاص لها من مدينة هاطاي التركية حيث تم توقيع الاتفاق أن اثنين من اعضاء الكونجرس الامريكي شاركا في الجولة الاخيرة من المفاوضات بين قادة جماعات المعارضة المسلحة لتقريب المواقف بينهم ، وذلك بعد موافقة الكونجرس على طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما على تسليح وتدريب المعارضة السورية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا