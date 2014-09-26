عشرون جماعة معارضة سورية توقع اتفاقاً لمواجهة داعش والنظام السوري

أفادت محطة سي إن إن الاخبارية الأمريكية، أن أكثر من عشرين من قادة الجماعات السورية المسلحة، وقعوا اتفاقًا على الحدود التركية السورية يقضي بتوحيد جهودهم للقضاء على تنظيم داعش ومحاربة قوات النظام السوري في آن واحد.

قد تم توقيع الاتفاق الذي وصفته المحطة بانه تاريخي، برعاية عدد من العاملين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكي ، واحدى المنظمات المعارضة السورية ومقرها واشنطن.

وأضافت المحطة في تقرير خاص لها من مدينة هاطاي التركية حيث تم توقيع الاتفاق أن اثنين من اعضاء الكونجرس الامريكي شاركا في الجولة الاخيرة من المفاوضات بين قادة جماعات المعارضة المسلحة لتقريب المواقف بينهم ، وذلك بعد موافقة الكونجرس على طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما على تسليح وتدريب المعارضة السورية.

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