5 أسرار جماليّة لعروسٍ مشرقة

كلّ عروس تكون على استعداد للقيام بكلّ ما يتوجّب عليها لكي تبدو بأبهى طلّة في يوم زفافها. وبالتالي، جمعنا لك النصائح الجماليّة الخمس الأكثر شيوعاً، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من الاستعدادات التي تبدأ قبل شهرين من زفافك، لكي تظهري بأجمل حلّة.

1.اشربي الكثير من الماء، وحافظي على ترطيبك. واحرصي على شرب زجاجة كبيرة يوميّاً، فهذا هو سرّ بشرة نضرة خالية من الشوائب.

2.التزمي بروتين تجميليّ، عبر استعمال مزيل جيّد للمكياج يوميّاً، وذلك للتخلّص من الأوساخ والدهون الإضافيّة والخلايا الميتة. استعملي غسولاً عالي الجودة يوميّاً، يتناسب مع نوع بشرتك. وإن كانت بشرتك حسّاسة و/أو جافّة، فالتزمي استعمال الغسول الكيميائيّ الخالي من الموادّ الكاشطة. وإن كانت بشرتك دهنيّة أو مختلطة، فننصحك باستعمال غسول أو مقشّر يحتوي على موادّ كاشطة تزيل الخلايا الميتة بنعومة.

3.استعملي التونر. كثيرٌ من النساء لا يعلمن أهميّة التونر في روتين الاعتناء بالبشرة. في الواقع، إنّ الخلايا الميتة التي تظهر على سطح البشرة تميل إلى أن تكون حمضيّة، مع مستوى درجة حموضة يصل إلى 2.2؛ وعندما نغسل وجوهنا بالصابون الذي يحتوي على الكثير من الألكالين، يرتفع مستوى درجة الحموضة إلى 7 أو 8، وهو مستوى غير صحي أبداً. وهنا يؤدّي التونر دوراً أساسيّاً يتمثّل في إعادة المستوى إلى 5.5، في الوقت الذي يُساعد في سدّ المسامّ، ويمنع تراكم الأوساخ.

4.استخدمي مرطّباً للوجه مناسباً لنوع بشرتك. في الواقع، يعمل المرطب على التقليل من تبخّر مياه البشرة، أي يُحافظ على الرطوبة داخل البشرة، ويُبقي البشرة مُرطّبة لوقتٍ أطول. إن كانت بشرتك جافّة، استعيني بمرطّب دهنيّ، بينما استعيني بمرطّب مائيّ خفيف الوزن، إن كانت بشرتك دهنيّة.

ولتكميل روتين الاعتناء بالبشرة اليوميّ الموصوف أعلاه، ننصحك بالاستعانة بقناع تقشير. من الأفضل استعمال هذه المستحضرات مرّة أسبوعيّاً لا يوميّاً، إذ إن تركيبتها قويّة بعض الشيء.