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أوباما يؤكد للسيسى أهمية مصر لأمن أمريكا في الشرق الاوسط

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أوباما يؤكد للسيسى أهمية مصر لأمن أمريكا في الشرق الاوسط أوباما يؤكد للسيسى أهمية مصر لأمن أمريكا في الشرق الاوسط

أوباما

أبرزت صحيفة ستار تريبيون الأمريكية على موقعها الاليكتروني اليوم، اللقاء الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح ، والرئيس الامريكي باراك أوباما في نيويورك أمس .

وقالت الصحيفة، إن الرئيس أوباما أكد خلال لقائه مع الرئيس السيسي علي أهمية العلاقات المصرية الأمريكية الوطيدة ، واصفا إياها بحجر الزاوية في السياسة الامنية الامريكية في الشرق الاوسط.

وأضافت أن الرئيسين السيسي واوباما ناقشا عددا من القضايا بما في ذلك الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، والوضع الراهن في ليبيا ، والتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وكان الرئيس السيسي قد التقى مع الرئيس اوباما على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك للمرة الاولى منذ تولي السيسي الرئاسة في .

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