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وزيرالخارجية يؤكد لـ«نيويورك تايمز» عزم مصرعلي بناء دولة ديمقراطية حديثة

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وزيرالخارجية يؤكد لـ«نيويورك تايمز» عزم مصرعلي بناء دولة ديمقراطية حديثة وزيرالخارجية يؤكد لـ«نيويورك تايمز» عزم مصرعلي بناء دولة ديمقراطية حديثة

لقاء وزير الخارجية مع مجلس تحرير نيويورك تايمز

التقي سامح شكري وزير الخارجية،  مع عدد من أعضاء مجلس تحرير جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة ،وذلك في إطار عدد من اللقاءات التي يجريها الوزير شكري مع وسائل الاعلام الأمريكية سواء المقرؤة او المرئية.

وقد جري خلال اللقاء نقاش موسع أجاب فيه الوزير شكري علي عدد من أسئلة أعضاء مجلس تحرير الجريدة حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في ومغزي وأهمية لقاء الرئيس مع الرئيس أوباما باعتباره اللقاء الاول علي المستوي الشخصي بينهما، فضلا عن الرؤية المصرية للعديد من القضايا الاقليمية والدولية المثارة وعلي رأسها قضية الارهاب وأهمية التعامل معه في إطار شامل بما يسهم في نجاح الجهود الخاصة بمكافحته والقضاء علي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والجهود المصرية لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والعراق وسوريا ورؤية مصر لمساعدة هذه الدول علي الخروج من أزماتها الراهنة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلي أن  شكري جدد التاكيد علي عزم المصرية بناء دولة ديمقراطية حديثة تحقق طموحات الشعب المصري، وان الرئيسين السيسي وأوباما قد اتفقا في لقائهما على أهمية العلاقات المصرية/ الأمريكية والطبيعة الاستراتيجية لها، والحرص على تطويرها ودفعها إلى آفاق أرحب بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين، وإطلاق عمل آلية الحوار الإستراتيجي.

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