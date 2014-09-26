القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بشبين القناطر

نجحت مباحث شبين القناطر، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالاكراه، بعد تلقي بلاغ من نجار بقيام 3 اشخاص مجهولين، بسرقة دراجته،تم اعداد خطه لرصد الجناه وفور مداهمتهم اطلقوا الاعيره الناريه على القوات فبادلتهم، وتم مصرع احدهم وفرار اخر.

كان مركز شبين القناطر قد تلقى بلاغا من، ايمن جميل محمد عبد الفتاح سليمان 28 سنه نجار ومقيم بشارع الجبسة – دائرة المركز أنه حال سيرة أمام مصنع المكرونة بناحية كفر الدير مستقلا دراجتة النارية فوجئ ب 3 أشخاص مجهولين بحوزتهم بندقية آلية قاموا باستيقافه والاستيلاء عليها كرها عنه،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19573 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2014.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارابالواقعة، ووردت معلومات ان مرتكبى الواقعة هم مرزوق عبد الكريم ابراهيم رجب 22 سنه بدون عمل ومقيم بالقشيش – دائرة المركز والسابق اتهامه فى القضيه رقم 8340 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2013 “قتل” ، وصبيح حسن صبيح نعمان وشهرته ” كريم صبيح ” 24 سنه عاطل ومقيم بذات العنوان و السابق اتهامه فى5 قضايا ” شيك – سرقه “، وعمرو صبحى نجدى ابراهيم بركات 27 سنه عاطل ومقيم بعرب النجدى – دائرة مركز قليوب و السابق اتهامه فى قضيتان” سلاح – مخدرات”.

تم ضبط المتهم الأول والثانى، وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات أعترفا بصحتها وارتكابهما الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب، وأمكن بارشادهما ضبط الدراجه البخاريه المستولى عليها الخاصه بالمجنى عليه وقررا بأن السلاح المستخدم فى الواقعة يقومان بإستأجره من محمد السيد سليمان عبد الله 25 سنه عاطل ومقيم بالكوم الأحمر – دائرة المركز والسابق اتهامه فى القضيه رقم 8640 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2012 “مخدرات “، و وليد فتحى فرج ابراهيم وشهرته ” رجب دوده ” 35 سنه عاطل ومقيم بسنهرة – دائرة مركز طوخ والسابق اتهامه فى القضيه رقم 14143 جنايات مركز القناطر الخيريه لسنة 2007″مخدرات” ومطلوب التنفيذ عليه فى7 قضايا اخرى.

وبإرشادهما تم إستهداف الأخيران بناحية الزهويين – دائرة المركز وفور وصول القوات فوجئوا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم من الحدائق المتاخمة فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية وتم ضبط المتهم الأول ونتج عن تبادل إطلاق الأعيرة النارية إصابة المتهم الثانى بطلق نارى بالرأس وتوفى فى الحال متأثرا بإصابته وعثر بحوزته على سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 19058836 و بخزينتها 6 طلقات من ذات العيار، وعثر بالمكان على السيارة رقم 252833 ملاكى قليوبية ماركة بيجو 504و دراجه بخاريه بدون لوحات معدنيه “جارى فحصهما ”

> وتكثف القوات من جهودها لضبط المتهم الهارب .