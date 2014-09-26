مصر تشارك في اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء اليمن

شاركت مصر في أعمال الاجتمأع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن يوم ٢٤ سبتمبر، والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد أكدت كلمة وزير الخارجية سامح شكري، خلال الاجتماع علي ضرورة توحيد الصفوف في مواجهة خطر الإرهاب، وأهمية تكاتف كافة الجهود من أجل دعم الدولة في اليمن حتى لا تترك فريسة للجماعات المسلحة التي تستخدم الإرهاب والتطرف سبيلا لنشر فكرها الظلامي.

أكدت الكلمة التي ألقاها هشام بدر مساعد الوزير للشئون متعددة الأطراف نيابة عن الوزير سامح شكري استعداد مصر لتقديم كل ما هو ممكن من المساعدات لليمن، والعروض المقدمة من جانب وزارة الدفاع في مجال التدريب، واستعداد وزارة الداخلية في الاستمرار بإلحاق الكوادر الأمنية اليمنية للدراسة بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، وإعراب وزارة العدل عن تطلعها لتشكيل لجنة مصرية – يمنية مشتركة تتولى بحث الاحتياجات اللازمة للجانب اليمني في المجال القضائي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان مداخلات وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع قد أجمعت علي ضرورة احترام اتفاق 21 سبتمبر،والترحيب بحزمة الإصلاحات التي يقوم بها اليمن، وأهمية التطبيق التام لقرار مجلس الأمن رقم 2140، مع ضرورة قيام المجتمع الدولي بتسريع وتيرة وزيادة حجم المساعدات المقدمة لليمن، والوفاء بالتعهدات الحالية، والحاجة إلى استكمال عملية الانتقال السياسي وخاصة فيما يتصل باستحقاق صياغة الدستور، وضرورة استمرار جهود مكافحة الإرهاب، والكف عن التدخل الخارجي في اليمن.