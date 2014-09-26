فيديو.. «أديب»: «السيسي أبلغنا بمصافحة أمير قطر له وقال هنبقى كويسين مع الكويس»

سرد الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بممثلي الإعلام المصري بـ«نيويورك»، في ختام زيارته لإلقاء كلمة مصر ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الخميس، إن «السيسي» أكد أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، جاء لمصافحته على الغداء، الذي أقامه سكرتير عام الأمم المتحدة لرؤساء الوفود المشاركة، مُضيفًا: «الرئيس بيقول إحنا ماعندناش مشكلة مع حد ولا نعتدي على حد، والناس اللي هتبقى كويسة معانا هنبقى كويسين معاها».

وعن تطاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مصر وإساءته لرئيسها في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد «أديب» أن السيسي ترفع عن الرد، مُعتبرًا تلك هى أخلاقهم وطباعهم وليست أخلاقنا، كما أنه راعى المصالح المشتركة بين البلدين وفضَّل تجنب الأضرار الناتجة.

وأوضح «أديب» أن السيسي أكد أنه سينزل على إرادة الشعب حال مطالبتهم له بالرحيل، قائلًا: «لو الشعب مش عايزني هقوله شكرًا جزيلًا».

وأشار «أديب» إلى أن الرئيس التقى برجال الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، لاسيما إمكانية توفير علاج «فيروس سى» بشرط خفض تكلفته لسعر مناسب.

وعن المطالبات الأمريكية لمصر بالمشاركة في الحرب ضد «داعش»، قال «أديب» أن رد الرئيس جاء بسيطًا، فقال: «لو أوباما طلب مني ذلك هقوله سيب وأنا أسيب»، قاصدًا صفقة طائرات الأباتشي الأمريكية المُجمدة، والتى تحتاجها مصر فى إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.