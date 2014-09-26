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مصرع عامل بمصنع للحام الحديد صعقا بالكهرباء بسوهاج‎

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مصرع عامل بمصنع للحام الحديد صعقا بالكهرباء بسوهاج‎ مصرع عامل بمصنع للحام الحديد صعقا بالكهرباء بسوهاج‎

أرشيفية

تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، من بعض أهالي قرية بيت داوود بالعثور على جثة بمصنع للحام الحديد، والألمنيوم بالمنطقة الصناعية.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لمحمود تحسين حسن أحمد سن 17 عامل كهربائي بالمصنع.

بسؤال المدعوتحسين حسن أحمد سن 59 عامل – ويقيم بذات الناحية- والد المتوفي –  قرر أن نجله توفي نتيجة صعق كهربائي أثناء ممارسة عمله بالمصنع مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة السيد مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاه وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3085 إداري المركز لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة

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