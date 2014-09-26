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إلغاء العرض الأول لفيلم "الجزيرة 2" حداداً على صالح

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إلغاء العرض الأول لفيلم "الجزيرة 2" حداداً على صالح إلغاء العرض الأول لفيلم "الجزيرة 2" حداداً على صالح

الجمعة 26-09-2014 03:43

بعد إعلان خبر وفاة الممثل خالد صالح أحد أبطال فيلم "الجزيرة 2"، قرر صنّاعه إلغاء العرض الأول الذي يسبق الفيلم، والذي كان مقرراً أنّ يقام يوم الإربعاء المقبل، في جوٍ من الاحتفال.

وفي حديث إلى موقع "العربية نت"، نفى منتج العمل محمد حسن رمزي، أي نيّة لتأجيل عرض الفيلم في الصالات السينمائية، معتبراً أنّ عرضه سيجعل الجمهور يرى صالح، ويدعو له بالمغفرة، كما كشف أنّهم سيعملون على وضع صورة صالح وهو يتصدّر الأفيش على مداخل السّينمات من أجل تكريمه.

يشار إلى أن الفنان المصري خالد صالح، كان قد رحل صباح اليوم عن عمر ناهز الـ50 عاماً، بعد أنّ خضع لعملية معقّدة في القلب، إثر معاناته الطويلة مع أمراض صمامات وشرايين القلب.

 

 

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