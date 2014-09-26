"ستار أكاديمي": أصالة تلجأ إلى فيروز بعد أزمتها في مطار لبنان

شهد البرايم الثالث من برنامج "ستار أكاديمي" تطوراً واضحاً في أداء جميع الطلاب، لاسيما على صعيد الصوت الذي فاجأ الحضور. وأتى البرايم الثالث ناجحاً بكل المقاييس لاسيما بعدما نجحت الفنانة السورية أصالة نصري في ظهورها على المسرح، رغم كل ما حصل معها في اليومين السابقين وبعدما كانت حديث الإعلام بسبب توقيفها في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة صادرة بحقها من الأنتربول الدولي.

الملايين انتظر إطلالة أصالة لمعرفة رأيها بما حصل معها، إلا أن النجمة عضت على جرحها، وقدمت أغنية "بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز فاجأت بها الحضور في إطلالتها الأخيرة، قائلة: ""كيف ما كنت بحبك، بمطارك بحبّك، حبة من ترابك بكنوز الدني وبحبّك يا لبنان يا وطني". في إشارة منها بأنه مهما حصل معها يبقى لبنان بلدها الثاني.

جمهور الستوديو كان كثيفاً بالنسبة للبرايمات السابقة، لاسيما جمهور المشترك اللبناني علي شداد الذي كان كبيراً وأتى لتشجيعه كونه يقف في دائرة الخطر. ولوحظ وجود يافطة بين الجمهور ترحب بأصالة وكتب عليها "أصالة...الأصالة وحده الإسم يكفي"، وأجاد الكثيرون بصوتها الجميل والمميز وبأنها مطربة بكل ما للكلمة من معنى.

أما جمهور البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي أبدى إعجابه بالبرايم الثالث، ولمس تطورً واضحاً في أداء الطلاب، ووقف الجمهور بأكثريته مع إطلالة أصالة التي وصفها بأنها امرأة قوية تحدث كل الظروف وغنت. إلا أن الجمهور المصري استغرب كيف صوت بعض الطلاب المصريين ضد المشترك المصري محمد حسين، ما أدى إلى مغادرته البرنامج لتحسم النتيجة لصالح اللبناني علي شداد.

حضر عدد كبير من الشخصيات التي أتت لثمثل السفارة المصرية في لبنان، وتدعم المشتركين المصريين، فيما غابت بافي سفارات الدول الأخرى مع ملاحظة حضور أهالي واقرباء الطلاب اللبنانيين فقط في الستوديو، حيث المنافسة احتمدت بين جمهور علي وإيلي وليليا وريتا.

وفي ختام البرايم الثالث من "ستار اكاديمي 10"، خرج الطالب المصري محمد حسين بعد حصوله على 29.09 % من تصويت الجمهور، مقابل 38.59 % لعبد السلام الزايد من الكويت، و32.32% لعلي شداد من لبنان. أما تصويت الطلاّب، فأنقذ علي بتسعة أصوات مقابل 4 لمحمّد.