دايفيد بيكهام الزوج المثالي في إفتتاح متجر فيكتوريا الخاص

أثبت النجم العالمي David Beckham مرة جديدة أنه الرجل المثالي الذي يدعم زوجته بإستمرار في كل خطوة، وأكبر دليل على ذلك حضوره إفتتاح متجر Victoria Beckham الجديد في لندن، من أجل مساندتها في مشروعها الجديد الضخم.

Beckham البالغ من العمر 39 عاماً والذي حاز على لقب جمالي جديد، وصل إلى الإفتتاح برفقة Tony و Sandra Adams والدي Victoria، وشقيقتها Louise Adams.

لاعب كرة القدم الإنجليزي David خطف الأنظار لدى وصوله، إذ تجمهرت حوله المعجبات بشكل خيالي وحاولن الوصول إليه من أجل إلقاء التحية وإلتقاط الصور التذكارية معه.

وذكرت مصادر صحفية أن الإفتتاح حضره العديد من الشخصيات الإجتماعية والفنية الرفيعة المستوى.

يشار إلى أن المتجر الجديد الذي إفتتحته النجمة Victoria Beckham يحوي ألبسة وأحذية وحقائب من تصميمها الخاص.

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