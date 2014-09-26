مسؤول أمريكي: أوباما طالب السيسي بإطلاق سراح الصحفيين السجناء في مصر

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد ناقش ملف الصحفيين المسجونين في مصر خلال لقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك.

وأضاف المسؤولون أن أوباما أعرب للسيسي ايضا عن قلقه من التوتر السياسي الذي تشهده مصر وذلك خلال اللقاء الذي تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وأكد نائب مستشار الامن القومي، بين رودس أن اللقاء شهد مناقشات هامة بين الجانبين تمحورت حول الموضوعات التي تمس المصالح المشتركة للدولتين وعلى رأسها التحالف الدولي الذي تشكله واشنطن لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال «رودس» «الرئيس أوباما أكد وجهة نظره الداعمة لإطلاق سراح الصحفيين السجناء في مصر».