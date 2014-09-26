أهالي جبل الطير لمدير أمن المنيا بعد إخلاء سبيل 12: نعتذار للواء الوزير

بعد أن قررت محكمة استئناف المنيا بإخلاء سبيل 12 متهما لتورطهم في التعدي على قوات الأمن أمام نقطة شرطة جبل الطير بمركز سمالوط، وإصابة 3 أفراد شرطة وتهشيم 3 سيارات شرطة عقب اختفاء ربة منزل واتهام زوجها لشاب مسلم باستدراجها واختطافها على غير الحقيقة.

وقدم أهالي قرية جبل الطير البحرية الشكر والتقدير للواء أسامة متولي، مدير الأمن لجهودة في الحفاظ على النسيج الوطني لأبناء المحافظة.

وقام أهالي القرية بوضع لافتات أمام مقر المديرية، وديوان عام المحافظة، مدون عليها اعتذار وشكر وتقدير وصورة مدير الأمن.