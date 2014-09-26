أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

واشنطن تسمح لشركات إنتاج في هوليوود باستخدام طائرات دون طيار

Google+ Print

ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخميس، أنها ستسمح لست شركات إنتاج سينمائي باستخدام طائرات بدون طيار في مواقع سينمائية وتلفزيونية.

وجاء في بيان للإدارة أن هذا القرار يشكل خطوة أولى نحو السماح لصناعة السينما والتلفزيون باستخدام «أنظمة طائرات بدون طيار».

كما قررت الإدارة أن الطائرات بدون طيار لن تحتاج إلى صدور شهادة «صلاحية» لأنها لا تشكل تهديدا لمستخدمي المجال الجوي الوطني أو للأمن القومي.

وقال وزير النقل الأمريكي، أنتوني فوكس، في بيان إن «إعلان اليوم يشكل علامة فارقة كبرى» في توسيع الاستخدام التجاري للطائرات بدون طيار مع ضمان أقصى مستوى من السلامة في جميع أشكال الرحلات الجوية.

وجاءت الموافقة مع فرض بعض القيود، بما في ذلك أن الطيارين المعتمدين فقط هم الذين بإمكانهم تشغيل تلك الطائرات فضلا عن عدم تحليقها ليلا.

يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية سمحت لهيئات تنفيذ قانون وهيئات عامة أخرى باستخدام تلك الطائرات، لكنها منعت في السابق استخدامها لأغراض
>تجارية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية