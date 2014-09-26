واشنطن تسمح لشركات إنتاج في هوليوود باستخدام طائرات دون طيار

ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخميس، أنها ستسمح لست شركات إنتاج سينمائي باستخدام طائرات بدون طيار في مواقع سينمائية وتلفزيونية.

وجاء في بيان للإدارة أن هذا القرار يشكل خطوة أولى نحو السماح لصناعة السينما والتلفزيون باستخدام «أنظمة طائرات بدون طيار».

كما قررت الإدارة أن الطائرات بدون طيار لن تحتاج إلى صدور شهادة «صلاحية» لأنها لا تشكل تهديدا لمستخدمي المجال الجوي الوطني أو للأمن القومي.

وقال وزير النقل الأمريكي، أنتوني فوكس، في بيان إن «إعلان اليوم يشكل علامة فارقة كبرى» في توسيع الاستخدام التجاري للطائرات بدون طيار مع ضمان أقصى مستوى من السلامة في جميع أشكال الرحلات الجوية.

وجاءت الموافقة مع فرض بعض القيود، بما في ذلك أن الطيارين المعتمدين فقط هم الذين بإمكانهم تشغيل تلك الطائرات فضلا عن عدم تحليقها ليلا.

يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية سمحت لهيئات تنفيذ قانون وهيئات عامة أخرى باستخدام تلك الطائرات، لكنها منعت في السابق استخدامها لأغراض

>تجارية.