رئيس وزراء العراق: داعش تخطط لهجمات على شبكات المترو في أمريكا وباريس

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الخميس إن العراق لديه معلومات مخابرات “ذات مصداقية” عن أن متشددي الدولة الاسلامية يخططون لتنفيذ هجمات على شبكات المترو في باريس والولايات المتحدة لكن مسؤولين أمريكيين، وفرنسيين قالوا انه ما من دليل لديهم لدعم هذا الزعم.

وأثارت تصريحات “العبادي” دهشة مسؤولي الأمن والمخابرات والنقل في كلا البلدين. وسارع المسؤولون في نيويورك لركوب المترو لطمأنة المواطنين بأن اكبر مدينة في البلاد آمنة.

وقال العبادي، إنه تلقى المعلومات صباح الخميس من متشددين اعتقلوا في العراق وخلص الى انها ذات مصداقية بعدما طلب مزيدا من التفاصيل. وذكر ان شبكات للدولة الاسلامية خططت للهجمات من داخل العراق.

واضاف “انهم يخططون لهجمات في شبكات المترو في باريس والولايات المتحدة. طلبت المزيد من المعلومات الموثوق بها. طلبت اسماء. طلبت تفاصيل عن المدن.. تواريخ. ومن التفاصيل التي تلقيتها.. نعم تبدو ذات مصداقية.”

وشكك بعض المسؤولين في بغداد في تصريحات العبادي. وقال مسؤول رفيع بالحكومة العراقية لرويترز انها تستند على ما يبدو إلى “معلومات مخابرات قديمة”.

ووصفها اخر بانها “قصة قديمة”. وتحدث المسؤولان شريطة عدم الافصاح عن اسميهما.

ولم يقدم العبادي المزيد من التفاصيل. وفي وقت لاحق قال مسؤول عراقي كبير يسافر معه إن المخابرات العراقية كشفت النقاب عن “تهديدات خطيرة” وتبادلت هذه المعلومات مع وكالات مخابرات حليفة.

وأضاف المسؤول “يجري تقييم شامل لصحة المعلومات المخابراتية وإلى أي مدى ذهبت الخطط إلى موضع التنفيذ.”