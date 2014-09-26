طائرات التحالف تقصف مواقع الإرهابيين في شمال وشرق سورية

القاهرة، اربيل - صادق العراقي، وكالات الأنباء

قصفت طائرات التحالف الدولي منتصف الليل الفائت مواقع ومصاف نفطية تابعة لتنظيم (داعش) بمحافظتي دير الزور والحسكة شرقي سورية، موضحا أن هذا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصر التنظيم.

واستهدفت طائرات تابعة للتحالف منتصف ليل الأربعاء/الخميس في محافظة دير الزور مقرا للتنظيم في مسبق الصنع بمدينة الميادين ومصفاة للنفط تابعة للتنظيم في منطقة الشبلي بمدينة الميادين، ومعسكرا في منطقة المزارع بالميادين، كما استهدف طائرات التحالف مصفاة محلية للنفط تابعة للتنظيم في بادية بقرص، بالإضافة إلى مقر للتنظيم بالقرب من عين علي في بادية القورية، إضافة إلى غيرها من المواقع.

وأضاف أن عمليات القصف على مناطق بريف دير الزور أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصرا من التنظيم وإصابة آخرين بجراح.

وفي محافظة الحسكة، استهدفت الطائرات ثلاثة مصافي للنفط في منطقة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، وأسفرت الهجمات على منطقة الهول عن مقتل ما لا يقل عن خمسة مواطنين بينهم طفل ومواطنات ، ومعلومات عن قتيلين آخرين من المدنيين، كانوا يقطنون في محيط إحدى المصافي المحلية في المنطقة.

وهي اول مرة تستهدف قوات الائتلاف منشات نفطية بهدف تجفيف المصدر الرئيسي لتمويل المتطرفين الذين يبيعون النفط المهرب لوسطاء في دول مجاورة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي عبر شبكة "سي ان ان" ان الضربات طاولت 13 هدفا بينها 12 مصفاة في شرق سورية.

واوضحت القيادة الاميركية ان الهدف الثالث عشر كان آلية للدولة الاسلامية قرب دير الزور تم تدميرها.

وبدأت الولايات المتحدة الشهر الماضي ضرباتها الجوية ضد مواقع تنظيم (داعش) في العراق ووسعت الثلاثاء نطاق هذه الضربات الى سورية بمشاركة خمس دول عربية ما ادى الى اصابة عشرات الاهداف التابعة للتنظيم.

ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما العالم الى "توحيد صفوفه" في وجه الخطر المتطرف مؤكدا ان اللغة الوحيدة التي يفهمها تنظيم الدولة الاسلامية هي "لغة القوة"، في الكلمة التي القاها الاربعاء امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

من جهة اخرى، افاد سكان محليون في نينوى، امس بأن عناصر (داعش) نفذوا حكم الإعدام بحق 10 أشخاص سبق لهم الترشح للانتخابات النيابية والمحلية فيما لايزال العشرات رهن الاعتقال.

وقال السكان إن "عناصر الدولة الاسلامية نفذوا حكم الاعدام بحق 10 اشخاص امام الناس في ساحة بمدينة الموصل سبق لهم الترشح للانتخابات العامة البرلمانية ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي".

واكدوا ان هؤلاء الاشخاص تم القبض عليهم في اطار حملة تفتيش وبحث قام بها عناصر "داعش" لاعتقال كل شخص مرشح للانتخابات فيما لايزال مصير العشرات من المرشحين المعتقلين مجهولا وتم تسليم الجثث الى دائرة الطب العدلي.من ناحية أخرى، اكد مصدر امني عراقي مسؤول في عمليات صلاح الدين، امس، ان طيران الجيش العراقي قصف مواقع لعصابات داعش الارهابية في تكريت مما اسفر عن تفجير اربعة قصور رئاسية.

وقال المصدر ان "طيران الجيش قصف مباني القصور الرئاسية في تكريت كانت عصابات داعش الارهابية تتخذها مقرات لها مما اسفر عن تفجير اربعة قصور وتكبيد الارهابيين خسائر كبيرة".

وفي بغداد ، جرح شخصان بانفجار سيارة ملغومة في مدينة المحمودية جنوب بغداد.

وقال مصدر امني ان" سيارة ملغومة انفجرت بالقرب من مستشفى المحمودية وحي الموظفين ما تسببت بجرح مدنيين اثنين".

وتشهد العاصمة العراقية ، الخميس، اجراءات امنية مشددة في مدينة الكاظمية.