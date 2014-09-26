هويدا فتحي تفوز بمنصب نقيب صحفيي الإسكندرية وحضور مكثف للأعضاء

فازت الصحفية هويدا فتحي سالم تهامي، من مكتب جريدة «الأخبار» في الإسكندرية بمنصب رئيس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، بعد حصولها على (51 صوتًا) من إجمالي عدد الأصوات البالغ (96 صوتًا)، فيما حصل منافسها في جولة الإعادة الزميل عصام الدين رفعت من مكتب جريدة «الأهرام» على (45 صوتًا)، في الانتخابات التي أجريت أمس الأول.

وفاز بالعضوية في التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، كل من الزملاء، هيثم فتحي الشيخ (83 صوتًا)، رامي حمدي ياسين (77 صوتًا)، وعمرو حافظ عبدالعال (76 صوتًا).

وقال نقابة الصحفيين، في بيان لها، إن الانتخابات أجريت بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف لجنة من مجلس النقابة العامة للصحفيين، ترأسها كارم محمود سكرتير عام النقابة، وعضوية الزميلين: جمال عبدالرحيم وكيل النقابة، وخالد ميري أمين الصندوق، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة الذي ينُص على إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من مجلس النقابة والجمعية العمومية.

وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، إن الانتخابات جرت في جو ودي وديمقراطي، وفي حضور غير مسبوق من أعضاء الجمعية العمومية بفرع النقابة بالإسكندرية، إذ حضر 114 عضوًا من إجمالي الزملاء الذين لهم حق التصويت في النقابة الفرعية، والبالغ عددهم 139 صحفيًا.

وأوضح سكرتير عام النقابة، أن الجولة الأولى من الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية، أسفرت عن حصول كل من الزملاء الثلاثة المتنافسين، وهم: هويدا فتحي على (49 صوتًا)، وعصام الدين رفعت (45 صوتًا) وكمال عوض (19 صوتًا).

وطبقًا لقانون النقابة، أجريت جولة الإعادة بين الزميلين الحاصلين على أعلى الأصوات، وأسفرت عن فوز الزميلة هويدا فتحي بمنصب نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

وتمنى سكرتير عام النقابة، للزملاء الفائزين التوفيق في مهمتهم لخدمة زملائهم أعضاء النقابة في الإسكندرية، وقال إن النقابة العامة للصحفيين ستقدم لهم كل العون والدعم لإنجاح مهمتهم.