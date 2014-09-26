مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا بحماية الصحفيين من الاعتداءات

تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، قرارًا بالإجماع حول سلامة الصحفيين، بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا وحصل على مشاركة وتأييد 91 دولة.

وأدان القرار بأكبر قدر من الحزم جميع الهجمات وأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين كالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والخطف والتوقيف العشوائي وكذلك أعمال التخويف والمضايقة سواء في زمن الحرب أو السلم.

ونبه القرار إلى إفلات مرتكبي هذه الأعمال من العقاب، موضحا أنها في أغلبية الأحيان أعمال قتل أو هجمات على صحفيين.

وشدد مجلس حقوق الإنسان، على رفضه ظاهرة الإفلات من العقاب التي تواكب الهجمات وأعمال العنف ضد الصحفيين، معربًا عن «القلق الحاد لأن أغلبية هذه الجرائم لم تعاقب، ما يساهم في تكرارها».

وطالب نص القرار اتخاذ إجراءات من جانب دول العالم على غرار تعيين مُدعِ متخصص وإنشاء وحدات تحقيق متخصصة وتدريب مدعين وقضاة على القضايا المتعلقة بأمن وسلامة الصحفيين.

وطلب بشكل خاص إنشاء «آلية للإنذار المسبق والرد السريع» يجيز للصحفيين الاتصال بالسلطات فور تعرضهم للخطر، مشيرًا إلى أهمية متابعة هذه القضية بانتظام في إطار تحققه من احترام حقوق الإنسان.