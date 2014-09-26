وصول خالد الصاوى مصابا فى قدمه وفيفى عبده بالنقاب للصلاة على الفنان خالد صالح

وصل قبل قليل الفنان خالد الصاوى لمسجد عمرو بن العاص لصلاة الجنازة على الفنان الراحل خالد صالح، رغم إصابته بقدمه وهو ما بدا واضحا للجميع، وطالب من بعض الحضور التماس العذر له لعدم تمكنه من السفر لأسوان أو مطار القاهرة لاستقبال جثمان الفنان الراحل.

وتفاجأ الحضور بسيدة ترتدى نقابا، وأكتشفو أنها الفنانة فيفى عبده التى كشفت عن وجهها قبل دخول المسجد.

كما شارك الداعية مظهر شاهين أسرة الراحل وبعض أصدقاءه فى قرأة أيات من القرأن الكريم وترديد الأدعية، إستعدادا لصلاة الجنازة.