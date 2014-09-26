بالفيديو..عمروأديب للمتظاهرين أمام الأمم المتحدة: السيسي سافر مصر الحقوه هناك

هاجم عمرو أديب، مقدم برنامج القاهرة اليوم ، الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من أنصار جماعة الإخوان أمس الخميس، بمقر الجمعية العامة لللأمم المتحدة.

قال “أديب” ، خلال برنامج القاهرة اليوم، “بعًا هم ملهمش دعوة غير بالسمع والطاعة وقابضين فلوس علشان ينزلوا يوم الخميس، طب السيسي كان بيخطب إمبارح وأوباما كان موجود، أنتم جايين ليه النهاردة، غباء غير عادي وفشل غير طبيعي، وحظهم المهبب نزلت مطرة غير عادية.

ووبخ أنصار الإخوان قائلًا«النهاردة اليوم الغلط يابني، أنت غبي، أنت حمار يا حمار، تم توبيخهم على الـ3 اللي راحوا إمبارح راحوا لموا 30 واحد، ورصد كاتبة نزول الآلاف، حتى لو ملايين ما السيسي خطب ونجح وعدى، وأوباما مشي، السيسي روّح خلاص وبقى في مصر دلوقتي، روحوا الحقوه هناك بقى».