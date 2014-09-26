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بالفيديو.. «أديب»: نجاح السيسي أصاب أردوغان بـ«هستيريا وهرتلة»

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وصف الإعلامي عمرو أديب، التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيما يخص في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بـ«الهستيريا والهبل والجنان والهرتلة التركية»، مُرجعًا سببها إلى نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى نيويورك، واللقاءات المكثفة التي عقدها مع الرؤساء وزعماء الدول.

وقال «أديب» ، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الخميس: «أردوغان كان هيتجنن بالعصبية اللي كان فيها دي، مش طبيعي لرئيس دولة في الأمم المتحدة إنه يسيب الدنيا كلها ويركز على مصر، لأنه ماكنش مصدق إن إحنا هنكمل السنة دي، ماكنش مصدق إن هييجي يوم ويشوف أوباما حليفه قاعد مع السيسي».

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