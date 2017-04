جيمس بلانت وكريستينا بيري يفتتحان مهرجان طيران الإمارات

كشفت شركة شيل آوت برودكشنز عن تفاصيل الدورة المقبلة من مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز 2015. وتعد الشركة الجهة المنظمة لهذه الفعالية الموسيقية الحية الأطول في دولة الإمارات، والتي انطلقت للمرة الأولى في عام 2003.

وستقام الدورة الـ 13 من المهرجان، الذي يعد رديفاً للمشهد الترفيهي الموسيقي في دبي، خلال الفترة 25-27 فبراير 2015 في مدرج مدينة دبي للإعلام، تحت عنوان جديد: A Unique Take On Music, Art and Lifestyle، حيث يضم الحدث مزيجاً فريداً من الألحان التي تشمل العديد من الأنواع الموسيقية وتجمع مختلف الأجيال معاً، فيما يوفر المهرجان لجمهوره المتنوع خليطاً مميزاً من الموسيقى والمرح والفنون في موقع رائع بمدينة دبي.



ويتوقع المنظمون أن يستقطب المهرجان نحو 30,000 من هواة الموسيقى من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، وذلك خلال فترة المهرجان على مدى ثلاثة أيام في مدرج مدينة دبي للإعلام المكان المألوف لإقامة المهرجانات.



أعلنت شيل آوت برودكشنز عن عودة المغني وكاتب الأغاني James Blunt الفائز بالجائزة البلاتينية لأفضل الموسيقيين مبيعاً، الذي سيحيي ليلة الافتتاح يوم 25 فبراير 2015، إلى جانب الموسيقية Christina Perri حاصدة الجوائز وذلك في أول ظهور لها بمنطقة الشرق الأوسط من خلال مشاركتها في هذه الفعالية البارزة. وسيقدم بلانت وبيري عروضاً مذهلة ستحظى بإعجاب الجمهور، تجمع بين روعة وجاذبية الأداء ورومانسية لم يسبق لها مثيل في دبي.

وقال أنتوني يونس، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي لشركة شيل آوت برودكشنز: "ستقدم الدورة الـ 13 من مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز 2015، فعالية أخرى فريدة من نوعها لكل من هواة الموسيقى والفنانين على حد سواء. وسيتم إقامة المهرجان في المكان الذي انطلق منه في العام 2003 في مدينة دبي للإعلام. ويسرنا إقامة الفعالية تحت عنوان جديد A Unique Take On Music, Art and Lifestyle.

