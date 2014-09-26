بالصور: كريم عبد العزيز صاحب أعلى إيرادات 2014

كُرم الفنان المصري كريم عبد العزيز، عن دوره في فيلم "الفيل الأزرق" الذي حقق أعلى إيرادات في السينما المصرية للعام 2014، وذلك من مؤسسة الأهرام، حيث مُنح كريم مفتاح الأهرام، والذي يعود تاريخه إلى 139 عاماً. كما تم تكريم مخرج الفيلم مروان حامد.

وأعرب كريم خلال الندوة، عن سعادته بهذا التّكريم، الذي يأتي من مؤسسة عريقة ومحترمة ولها اسمها على حد تعبيره، وأوضح الفنان أنّ التّكريم يحمّله مسؤولية التّفكير في الأعمال المُقبلة، وضرورة أنّ تكون أفضل مما تقدّم، مؤكداً أنّ العمل واجهته الكثير من الصّعاب، منها الظروف الأمنية التّي مرت بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي أدّى إلى توقّف التّصوير مرّات عدّة.

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