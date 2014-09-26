الأمير تركي بن فيصل يرعى فعاليات "فوق هام السحب" ويكرّم عدد من الفنانين

رعى الأمير تركي بن فيصل بن عبد المجيد بن عبد العزيز، فعاليات "فوق هام السحب"، التّي أقيمت في فندق "هيلتون" بمناسبة ذكرى اليوم الوطني84، فيما حضر الحفل، جمهور كثيف تقدّمهم مسؤولو القطاعات الحكومية والإعلامية. وقد قام الأمير فيصل بقص شريط افتتاح المعرض التشكيلي "السبق الأول"، الذي ضمّ أعمالاً تشكيليّة لأمراء منطقة مكة المكرمة منذ توحيد المملكة بمشاركة الفنانين التّشكيليين: هشام بنجابي، وعبده فايز، وطلعت عبد العزيز، وأحلام رزيق، وأشواق الدالي وثريا آل غالب، إضافة إلى وجود معرض فوتوغرافي لأزياء التّراث من مختلف مدن المملكة. وقد زار المعرضين مجموعات من طلاب الصفوف الإبتدائية من مختلف مدارس محافظة جدة، وذلك في الفترة الصباحية.

وقبل العرض المسرحي، شارك الشّاعر الفريق أسعد بن عبدالكريم الفريح بقصيدتين وطنيتين أثرى بهما الحفل، وبعدها توالت فقرات الحفل بمشاركة الطفلة المميزة نور النقيب، بالإضافة إلى فقرة مسرحية لأطفال مركز "فول هاوس"، أشرفت عليه الأستاذة يارا العنزي، كمشاركة من مشروع مبادرة أبناء خادم الحرمين الشريفين للفعاليات. وخلال الحفل، قدّم عبد العزيز إنديجاني وشاح المبادرة لسمو راعي الحفل.

واختتمت الفقرات بعرض مرئي لأوبريت وطني من كلمات علي الشاعر وألحان الموسيقار طارق عبد الحكيم رحمه الله، أما الأداء فكان لكل من: الفنان الدكتور عبد الله رشاد، والفنانون صالح خيري، وراكان خالد، والمنشد محمد العتيبي.

وفي ختام الحفل كرّم راعي الحفل الأمير تركي، اللجنة المنظّمة والداعمون والمشاركين للفعاليات، مشيداً بحسن التّنظيم والفقرات المميّزة التي قُدّمت.

تجدر الإشارة، إلى أنّه عدد من قناصل الدول الخليجية والعربية والقنصل الأمريكي والإيطالي والتركي وغيرهم من ضيوف السلك الدبلوماسي الأجنبي كانوا من بين الحضور، إذ جاء حضورهم بمثابة اهتماماً منهم لمشاركة أبناء الوطن فرحتهم، وإطلاعهم عن قرب على الفعاليات الوطنية بالمملكة، وعن أصالة الموروث التاريخي والتراثي للوطن.

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