هل تجسد سلافة معمار دور عارضة أزياء دمشقية فرنسية؟!

أعلنت مصادر صحفيّة، أنّ الفنّانة السّوريّة سلافة معمار هي المرشّحة الأبرز لتجسيد شخصيّة "نازك خانم"، في المسلسل السّوري الجديد الذي يحمل نفس اسم شخصيّة البطلة.

ومسلسل "نازك خانم" مأخوذ عن رواية للروائية السوريّة لينا هويان الحسن، فيما سيكتب السّيناريو للمسلسل، الكاتب السوري خلدون قتلان.

وتبدأ أحداث الرّواية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، في منتصف خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ونازك خانم هي فتاة دمشقيّة سافرت إلى باريس للدراسة، وعرفت بجمالها وجرأتها وقوّة شخصيتها، فهي التي جلست عارية أمام بيكاسو في مرسمه بشارع "دوجراند

أوغسطين" فى باريس، وكانت ضمن العارضات الذين ألبسهن "إيف سان لوران" بدلة، وأول امرأة ارتدت البكيني في مسابح دمشق، وقادت سيارتها بلباس رياضة التنس.

من جهته، قال الكاتب خلدون قتلان، عبر صفحته الخاصّة على موقع "فيس بوك": "نازك خانم ستدغدغ مشاعر الرجال وتلهب غيرة النساء في الموسم القادم".

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