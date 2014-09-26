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بالصور.. «ONA» ترصد كواليس الحلقة الأخيرة من «آخر كلام» للإعلامي يسري فودة

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بالصور.. «ONA» ترصد كواليس الحلقة الأخيرة من «آخر كلام» للإعلامي يسري فودة بالصور.. «ONA» ترصد كواليس الحلقة الأخيرة من «آخر كلام» للإعلامي يسري فودة

الحلقة الأحيرة للإعلامي يسري فودة علي فضائيةONtv

رصدت عدسة وكالة أنباء “ONA” كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج “أخر كلام” لمقدمه الإعلامي يسري فودة  على فضائية “ONtv” .

وقام “يسري” بتخصيص آخر  حلقاته لصالح طاقم عمله من المعدين، وفريق البحث الاستقصائي المعاون له في التحقيقات التي أجراها طول مدة البرنامج، حيث قام يسري بتعريفه إلى الجمهور واستعراض بعض الصور التذكارية التي جمعت بينه وبين أعضاء الفريق، والتي دارت أحداثها في مواسم البرنامج على مدار 5 سنوات .

وعرض الإعلامي يسري فودة خلال الحلقة ذكريات سابقة من البرنامج، واستهدف من الحلقة تعريف الجمهور بأصحاب المجهودات الكبيرة التي كانت وراء نجاح البرنامج ووراء المحتوى المقدم الذي طالما أعجب متابعيه .

 

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